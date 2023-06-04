В Малайзии заявили о желании торговать с Россией

Малайзия считает Россию хорошим рынком для своих товаров и хочет торговать независимо от санкций, введенных некоторыми странами против РФ. Такое мнение в субботу высказал экс-премьер Малайзии Махатхир Мохамад.

"Конечно, Россия представляет хороший рынок для наших товаров. Мы хотим торговать с Россией, несмотря ни на какие санкции", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" .

Махатхир Мохамад в 1981-2003 и 2018-2020 годах возглавлял правительство страны. В 2016 году он основал и возглавил Объединенную партию сынов земли Малайзии (сокращенно "Берсату"). 24 февраля 2020 года 94-летний политик ушел в отставку. В августе 2022 года Мохамад объявил о создании нового политического альянса "Движение за Родину".