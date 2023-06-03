Боррель посчитал ущерб Европе от антироссийских санкций

«Средняя сумма поддержки европейских правительств, которую им пришлось заплатить, чтобы помочь своим семьям и фирмам справиться с высокими ценами на электричество и продукты питания <…> составляет семьсот миллиардов — в десять раз больше, чем поддержка Украины», — заявил он на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. Трансляция идет на youtube-канале Международного института стратегических исследований.