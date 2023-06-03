Шеф Пентагона обвинил КНР в нежелании работать над кризисными ситуациями
В Соединенных Штатах в последнее время отмечают «опасные маневры» со стороны военной авиации КНР в отношении американских самолетов и союзников, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны Ллойда Остина.
По его словам, это происходит в международном воздушном пространстве, а потому Вашингтон стремится к тому, чтобы все страны сохранили за собой право свободно летать, плавать и выполнять операции там, где это позволяет международное законодательство.
Он обвинил Пекин в нежелании вести серьезную работу над совершенствованием механизмов по урегулированию кризисных ситуаций с участием американских и китайских военных.
Руководитель военного ведомства также сказал, что потенциальный конфликт в Тайваньском проливе будет иметь разрушительный характер. При этом американские власти привержены сохранению статус-кво в отношении острова в соответствии с политикой США «одного Китая».
Глава Минобороны отметил, что США будут продолжать выступать против односторонних изменения статус-кво какой-либо стороной. Остин считает, что конфликт из-за Тайваня не является неизбежным. В противном случае это поставит под угрозу безопасность коммерческих морских путей и глобальных цепочек поставок.