Шеф Пентагона обвинил КНР в нежелании работать над кризисными ситуациями

В Соединенных Штатах в последнее время отмечают «опасные маневры» со стороны военной авиации КНР в отношении американских самолетов и союзников, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны Ллойда Остина.

По его словам, это происходит в международном воздушном пространстве, а потому Вашингтон стремится к тому, чтобы все страны сохранили за собой право свободно летать, плавать и выполнять операции там, где это позволяет международное законодательство.

Он обвинил Пекин в нежелании вести серьезную работу над совершенствованием механизмов по урегулированию кризисных ситуаций с участием американских и китайских военных.

Руководитель военного ведомства также сказал, что потенциальный конфликт в Тайваньском проливе будет иметь разрушительный характер. При этом американские власти привержены сохранению статус-кво в отношении острова в соответствии с политикой США «одного Китая».