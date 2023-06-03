Виталию Кличко предложили написать заявление об отставке

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру столицы Виталию Кличко вместе подать заявления об отставке после ситуации с закрытыми во время воздушной тревоги бомбоубежищами. Ранее Кличко возложил ответственность за инцидент на глав районных администраций, чье назначение находится в ведомстве офиса президента Украины. Свою инициативу Ратников озвучил в эфире телеканала «Рада».

Читал о вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования. Предлагаю написать такие заявления вместе, вы и я, одновременно. Вместе работаем для киевлян, вместе и отвечаем перед ними. Это мужской поступок, — сказал чиновник.

Ратников также отметил, что, судя по словам Кличко, за все в городе отвечают главы районных администраций и в этом случае становится непонятно, за что отвечает мэр.

В четверг, 1 июня, в офисе генерального прокурора Украины сообщили о возбуждении уголовного дела из-за закрытого во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища. Позднее там же сообщили о задержании четыре человек. В свою очередь жители города во время общения с мэром столицы Виталием Кличко заявили ему, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует давно. Позднее президент Украины Владимир Зеленский поручил провести ревизию всех защитных сооружений Киева.