Правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без Крыма
Правительство Венгрии опубликовало ролик с призывом к мирному разрешению конфликта на Украине и разместил в нем карту, на которой Крым находится вне состава Украины. Видеозапись опубликована в аккаунте правительства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В одной из сцен ролика, который призывает завершить конфликт, появляется карта. На ней территория Украины обозначена красным цветом и не включает в себя Крымский полуостров.
Помимо этого, на в центре кадра, который изображает начало мирных переговоров, изображены флаги России, Украины и США.
Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине очередного транша финансовой помощи в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. В Будапеште объясняют свою позицию недружественными действиями Украины по отношению к крупнейшему венгерскому банку ОТР.
* Деятельность компании Meta Platfoms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.