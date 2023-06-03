$80.88-0.0987.10+0.52

Правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без Крыма

Правительство Венгрии опубликовало ролик с призывом к мирному разрешению конфликта на Украине и разместил в нем карту, на которой Крым находится вне состава Украины. Видеозапись опубликована в аккаунте правительства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без Крыма
© Movementway imageBROKER.com GlobalLookPress

В одной из сцен ролика, который призывает завершить конфликт, появляется карта. На ней территория Украины обозначена красным цветом и не включает в себя Крымский полуостров.

Помимо этого, на в центре кадра, который изображает начало мирных переговоров, изображены флаги России, Украины и США.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине очередного транша финансовой помощи в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. В Будапеште объясняют свою позицию недружественными действиями Украины по отношению к крупнейшему венгерскому банку ОТР.

* Деятельность компании Meta Platfoms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий