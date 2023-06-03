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Вучич обвинил косовскую полицию в столкновениях в Сербии 29 мая

Столкновения с протестующими, которые произошли 29 мая на севере Косово и Метохии, спровоцировали не военные контингента Североатлантического альянса KFOR, а сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной республики Косово, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Сербии Александра Вучича.

Вучич обвинил косовскую полицию в столкновениях в Сербии 29 мая
© ТАСС

По его словам, СМИ не показывают тот момент, когда начались столкновения. Заместителя главы партии «Сербский список» Игора Симича попытались вытащить внутрь, как и задержанных Петровича Радоша и Обреновича Душана, чтобы «их втянуть и избить на своей стороне кордона».

Президент указал, что полицейские открыли огонь по тяжело раненому Драгиша Галяка, «а у него дети, три недели назад родилась внучка». По словам Вучича, за его жизнь пришлось бороться.

«Показывают только снимки пострадавших военных НАТО, они не виноваты. Но единственный, кто подстрелен — Драгиша Галяк. Президент заявил, что навестит его 3 июня.

Ранее сербские СМИ сообщали, что столкновения произошли, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей полиции Косово.

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