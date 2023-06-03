Вучич обвинил косовскую полицию в столкновениях в Сербии 29 мая

Столкновения с протестующими, которые произошли 29 мая на севере Косово и Метохии, спровоцировали не военные контингента Североатлантического альянса KFOR, а сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной республики Косово, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Сербии Александра Вучича.

По его словам, СМИ не показывают тот момент, когда начались столкновения. Заместителя главы партии «Сербский список» Игора Симича попытались вытащить внутрь, как и задержанных Петровича Радоша и Обреновича Душана, чтобы «их втянуть и избить на своей стороне кордона».

Президент указал, что полицейские открыли огонь по тяжело раненому Драгиша Галяка, «а у него дети, три недели назад родилась внучка». По словам Вучича, за его жизнь пришлось бороться.

«Показывают только снимки пострадавших военных НАТО, они не виноваты. Но единственный, кто подстрелен — Драгиша Галяк. Президент заявил, что навестит его 3 июня.