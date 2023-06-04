Назван размер предполагаемой взятки Байдена

Действующий американский лидер Джо Байден мог участвовать в схеме взяточничества на пять миллионов долларов с иностранцем в период вице-президентства при администрации Барака Обамы. Такой размер взятки назвал конфиденциальный источник Федерального бюро расследований (ФБР), «в высшей степени заслуживающим доверия», передает Fox News.

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Каналу стало известно, что власти обсудят информацию после подозрений, озвученных в адрес нынешнего президента США.

Байден, будучи вице-президентом, был вовлечен в преступную схему взяточничества на 5 миллионов долларов с иностранцем в обмен на влияние на политические решения, отмечается в материале Fox News.

Пока же документ о «взятке» находится у ФБР, вскоре его доставят в Конгресс для обсуждения.

1 июня глава комитета по надзору американской палаты представителей Джеймс Комер рассказал, что ФБР подтвердило существование документов, связанных с предполагаемой взяткой Байдена.