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Чехия будет брать деньги с России за аренду земли в трех городах

Чехия потребует от России оплату аренды земельных участков под находящимися в ее пользовании зданиями в Праге, а также зданиями генконсульств в Карловых Варах и Брно. Об этом сообщает агентство СТК со ссылкой на документы чешского министерства иностранных дел. Там, в частности, указано, что речь идет о 59 земельных участках общей площадью более 49 тысяч квадратных метров. Прага утверждает, что размещенные там постройки посольство РФ не использует в дипломатических целях.

Чехия будет брать деньги с России за аренду земли в трех городах
© globallookpress.com

По данным агентства, аренда будет затребована в том числе за участки в районе Прага-5. Там на Швайгеровой улице находится комплекс жилых домов, а на Сибирской площади — православный храм святой Людмилы.

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17 мая стало известно, что правительство Чехии отменило указы времен СССР, предоставляющие посольству России право на бесплатное пользование землей в Праге и других городах республики. Согласно заявлениям чешских властей, на протяжении всего времени Москва имела возможность пользоваться значительными участками земли в Чехии, извлекая из этого прибыль и таким образом поддерживая специальную военную операцию на Украине.

31 мая суд Праги отклонил жалобу Министерства иностранных дел Чехии с требованием взыскать с России арендную плату за годы пользования земельными участками в районе Столулки. В резолюции суда отмечается, что претензия о безосновательном обогащении правомерна, но ее отсчет можно вести только с 2017 года.

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