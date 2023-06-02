В Индии при столкновении поездов погибли 50 человек

В Индии в результате столкновения пассажирского и грузового поездов погибли 50 человек, еще 350 человек пострадали. Об этом сообщает Hindustan Times.

По данным издания, авария произошла около 19:20 по местному времени недалеко от станции Баханага Базар. Пассажирский поезд направлялся из Калькутты в Ченнаи, когда врезался в сошедшие с рельсов вагоны грузового поезда. Позже стало известно об еще одном пассажирском поезде, сошедшем с рельсов в том же месте.