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В Индии при столкновении поездов погибли 50 человек

В Индии в результате столкновения пассажирского и грузового поездов погибли 50 человек, еще 350 человек пострадали. Об этом сообщает Hindustan Times.

В Индии при столкновении поездов погибли 50 человек
© кадр из видео

По данным издания, авария произошла около 19:20 по местному времени недалеко от станции Баханага Базар. Пассажирский поезд направлялся из Калькутты в Ченнаи, когда врезался в сошедшие с рельсов вагоны грузового поезда. Позже стало известно об еще одном пассажирском поезде, сошедшем с рельсов в том же месте.

В результате произошедшего погибли 50 человек, еще 350 — получили ранения. На месте работает более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, ищущих пострадавших.

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