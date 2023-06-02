$80.88-0.0987.10+0.52

Косовская оппозиция призвала к отставке правительства Курти

Косовская оппозиция призвала депутатов парламента самопровозглашенной республики отправить в отставку правительство премьер-министра Альбина Курти. Об этом сообщает Reuters.

Косовская оппозиция призвала к отставке правительства Курти
© globallookpress.com

С таким требованием выступил экс-премьер и лидера оппозиционной партии «Альянс за будущее Косова» Рамуш Харадинай. На этот шаг его толкнули столкновения на севере Косово и Метохии между местными сербами и силовиками из-за выборов косовоалбанских глав муниципалитетов, несмотря на бойкот со стороны сербского большинства. В результате протестов пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО.

Харадинай обвинил правительство Курти в ухудшении отношений с западными союзниками из-за произошедшего и призвал к его отставке.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий