Косовская оппозиция призвала к отставке правительства Курти
Косовская оппозиция призвала депутатов парламента самопровозглашенной республики отправить в отставку правительство премьер-министра Альбина Курти. Об этом сообщает Reuters.
С таким требованием выступил экс-премьер и лидера оппозиционной партии «Альянс за будущее Косова» Рамуш Харадинай. На этот шаг его толкнули столкновения на севере Косово и Метохии между местными сербами и силовиками из-за выборов косовоалбанских глав муниципалитетов, несмотря на бойкот со стороны сербского большинства. В результате протестов пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО.
Харадинай обвинил правительство Курти в ухудшении отношений с западными союзниками из-за произошедшего и призвал к его отставке.