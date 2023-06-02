Косовская оппозиция призвала к отставке правительства Курти

С таким требованием выступил экс-премьер и лидера оппозиционной партии «Альянс за будущее Косова» Рамуш Харадинай. На этот шаг его толкнули столкновения на севере Косово и Метохии между местными сербами и силовиками из-за выборов косовоалбанских глав муниципалитетов, несмотря на бойкот со стороны сербского большинства. В результате протестов пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО.