Во Франции выставили на продажу бывшее поместье Бориса Березовского

Во Франции государственное Агентство по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов (Agrasc) выставило на продажу поместье «Шато де ля Гаруп» (Chateau de la Garoupe) на Лазурном Берегу. Объект принадлежал российскому бизнесмену Борису Березовскому. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

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Бывшая резиденция Березовского в городе Антиб была конфискована в 2015 году. На территории в 10 гектаров находится главный особняк, а также еще пять построек, бассейн и теннисный корт. Подать заявление на покупку желающие могут в период с 16 июня по 17 июля.

«Эта жемчужина недвижимости Французской Ривьеры, построенная для английского лорда и через которую прошли Пабло Пикассо, Коул Портер и Эрнест Хемингуэй, представляет собой исключительное архитектурное и культурное наследие», — говорится в сообщении Agrasc.