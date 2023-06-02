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Bloomberg: Лондон в тайне от других пытается восстановить отношения с Пекином

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в тайне от других предпринимает попытки восстановления отношений Британии с КНР. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Лондон в тайне от других пытается восстановить отношения с Пекином
© globallookpress.com

По информации издания, недавно британский премьер направил в Гонконг министра экономики королевства. Агентство также пишет, что в ближайшие месяцы ожидается визит в КНР главы британского МИД Джеймса Клеверли.

Директор ЦРУ совершил тайный визит в Китай

"Британский премьер-министр Риши Сунак пытается восстановить отношения Великобритании с Китаем таким образом, чтобы этого никто не увидел", - указывает Bloomberg.

Как подметили в агентстве, Риши Сунаку самому еще предстоит посетить Китай и провести встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом, по информации источников издания, премьер Британии, вероятно, не поедет в Пекин до следующих всеобщих выборов в Великобритании, которые запланированы на 2025 год.

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