Лондон в тайне от других пытается восстановить отношения с Пекином

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в тайне от других предпринимает попытки восстановления отношений Британии с КНР . Об этом пишет агентство Bloomberg.

По информации издания, недавно британский премьер направил в Гонконг министра экономики королевства. Агентство также пишет, что в ближайшие месяцы ожидается визит в КНР главы британского МИД Джеймса Клеверли .

Как подметили в агентстве, Риши Сунаку самому еще предстоит посетить Китай и провести встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом, по информации источников издания, премьер Британии, вероятно, не поедет в Пекин до следующих всеобщих выборов в Великобритании, которые запланированы на 2025 год.