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Байден выразил соболезнования в связи с железнодорожной аварией в Индии

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с железнодорожной аварией в Индии. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден выразил соболезнования в связи с железнодорожной аварией в Индии
© ТАСС

"Джилл (супруга Байдена) и я с разбитым сердцем восприняли трагические новости о смертоносной аварии поезда в Индии", — говорится в заявлении американского президента.

Он подчеркнул, что "люди в Америке скорбят вместе с народом Индии".

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал на место железнодорожной катастрофы в Одише. Моди осмотрел место инцидента. Он также навестит пострадавших в местных больницах. В пятницу, 2 июня, три железнодорожных состава попали в аварию на востоке Индии, погибли не менее 238 человек. В настоящий момент спасатели занимаются устранением последствий ЧП на железнодорожных путях. До этого глава "Индийских железных дорог" уточнял, что авария в Одише произошла из-за схода вагонов экспресса. Вагоны пассажирского экспресса сошли с рельсов по неустановленным причинам и врезались в товарный поезд.

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