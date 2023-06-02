В Колумбии нашли новые следы детей, пропавших месяц назад

В Колумбии спустя месяц после крушения самолета в джунглях найдены свежие детские следы. Это может говорить о том, что четыре пропавшие девочки до сих пор живы. Об этом сообщает AlJazeera.

Крушение лайнера произошло еще 1 мая, однако самолет нашли в джунглях лишь спустя две недели. На борту находились восемь человек. Четверо взрослых, включая пилота, погибли. Девочки в возрасте 13, 9, 4 лет и одного года пропали без вести, их до сих пор ищут.

29 мая поисковикам удалось найти свежие следы пропавших детей. Рядом лежали остатки диких фруктов с явными следами детских зубов.

Спасатели не теряют надежды и продолжают поиски. В частности, поисковики регулярно включают динамики с записями голосов родителей детей, которые были предоставлены семьями погибших.