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Столтенберг поедет в Анкару на инаугурацию Эрдогана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поедет 3-4 июня в Анкару для участия в торжествах по случаю инаугурации избранного на новый срок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в распространенном в пятницу в Брюсселе заявлении пресс-службы НАТО.

Столтенберг поедет в Анкару на инаугурацию Эрдогана
© globallookpress.com

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Анкару 3-4 июня. Он будет присутствовать на церемонии инаугурации президента Турции, а также проведет двусторонние встречи с президентом Эрдоганом и другими представителями руководства страны", - говорится в документе.

В четверг на встрече министров иностранных дел НАТО в Осло Столтенберг заявил, что "намерен в самое ближайшее время посетить Анкару, чтобы обсудить вопрос о вступлении Швеции в НАТО". Он выразил намерение добиться приема этой страны в альянс к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не принимал участие в министерской встрече НАТО в Осло, сославшись на занятость в связи с прошедшими выборами. Турция продолжает блокировать вступление Швеции в НАТО, в частности, требуя выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, которые получили в этой стране политическое убежище. В ответ в Стокгольме утверждают, что выполнили все условия Анкары для одобрения прием Швеции в НАТО, а вопрос о выдаче Турции конкретных лиц должен решать только шведский суд, этот вопрос вне компетенции правительства.

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