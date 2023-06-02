Столтенберг поедет в Анкару на инаугурацию Эрдогана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поедет 3-4 июня в Анкару для участия в торжествах по случаю инаугурации избранного на новый срок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в распространенном в пятницу в Брюсселе заявлении пресс-службы НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Анкару 3-4 июня. Он будет присутствовать на церемонии инаугурации президента Турции, а также проведет двусторонние встречи с президентом Эрдоганом и другими представителями руководства страны", - говорится в документе.

В четверг на встрече министров иностранных дел НАТО в Осло Столтенберг заявил, что "намерен в самое ближайшее время посетить Анкару, чтобы обсудить вопрос о вступлении Швеции в НАТО". Он выразил намерение добиться приема этой страны в альянс к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле.