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Мэр Киева Кличко раскритиковал партию Зеленского из-за бомбоубежищ

Мэр Киева Виталий Кличко подверг критике действия партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». В своем Telegram-канале он заявил, что бюджетные средства для строительства бомбоубежищ в городе плохо используются.

Мэр Киева Кличко раскритиковал партию Зеленского из-за бомбоубежищ
© globallookpress.com

Кличко напомнил о том, что 1,2 миллиарда гривен из городского бюджета были выделены районам на обустройство укрытий. Он подчеркнул, что этими средствами распоряжались главы районов города. По словам Кличко, выполнение и использование средств — «крайне неудовлетворительное».

Он указал на то, что итоги использования средств на обустройство укрытий будут подведены в конце июня. К тому же времени

будут составлены обращения к президенту на увольнение глав районов, заявил мэр.

Ранее жители Киева пожаловались на закрытые бомбоубежища во время обстрелов.

По данному вопросу позднее выступил Зеленский. Он пригрозил Кличко «нокаутом».

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