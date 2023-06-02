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СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука в Одесской области на более чем $20 млн

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об аресте активов жены оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму 740 млн гривен (более $20 млн).

СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука на $20 млн
© globallookpress.com

"По материалам СБУ наложен арест на акции Оксаны Марченко в семи предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области. Речь идет о корпоративных правах в АО "Эксимнефтепродукт", ЧАО "Синтез ойл", ЧАО "Синтез транзит", ООО "Укрлоудсистем", АО "Одеснефтепродукт", ЧАО "Черноморский топливный терминал" и ООО "Альбион коммодитиз". Общая стоимость заблокированных активов составляет около 740 млн гривен", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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В спецслужбе уточнили, что арест имущества осуществлен в рамках расследования уголовного дела против жены Медведчука по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения территории или государственной границы).

Управление СБУ в Ивано-Франковской области 24 марта объявило Марченко в розыск. Тогда же спецслужба заявила об аресте ее активов на сумму около $12 млн, 23 февраля сообщалось об аресте активов на $153 млн, в июле 2022 года было арестовано имущество Марченко и Медведчука на $1 млн. 4 апреля Марченко была заочно арестована. Украинские правоохранители утверждают, что она профинансировала на 10,4 млн гривен (около $283 тыс.) подразделения российских вооруженных сил в Крыму. Днем позже суд арестовал два земельных участка во Львовской области общей стоимостью в $466 тыс., являющиеся собственностью Марченко.

На Украине давно ведут политическое преследование Медведчука, который занимал пост главы политсовета ныне запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В апреле 2022 года Медведчук был задержан, обвинен в госизмене и нарушении законов ведения войны и заключен под стражу. В конце сентября 2022 года Медведчук покинул Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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