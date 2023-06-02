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В Японии объявлена массовая эвакуация из-за нетипичного тайфуна

Власти Японии объявили эвакуацию 138,7 тысячи человек из-за приближения тайфуна «Мавар». Об этом сообщает Reuters.

В Японии объявлена массовая эвакуация из-за нетипичного тайфуна
© globallookpress.com

Из-за приближающегося тайфуна в некоторых районах Японии уже начался ливень, а большая часть страны сталкивается с сильным ветром и дождями.

«Мавар», обрушившийся на Гуам ранее на этой неделе, ослаб до уровня тропического шторма со своего прежнего статуса супертайфуна. Ожидалось, что основная часть шторма пройдет к югу от острова Хонсю по мере продвижения тайфуна в Тихий океан.

В Японии произошло землетрясение

Однако синоптики предупредили, что существует опасность того, что влажный воздух от тайфуна может попасть в фронт сезонных дождей, вызвав сильные локальные ливни.

Аналогичные погодные условия вызывали наводнения и оползни в прошлом, особенно летом 2018 года, когда на западе Японии погибло более 200 человек.

Проливные летние дожди не редкость в Японии, но начало июня - необычно ранний период для такого шторма. 1 июня Японское метеорологическое агентство (JMA) сообщило, что страна пережила самую теплую весну с момента начала ведения учета в 1898 году.

JMA выпустило предупреждения о наводнениях для цепи островов Окинава и некоторых частей островов Сикоку и Хонсю с прогнозами выпадения 350 миллиметров дождя в некоторых частях западного Хонсю в течение 24 часов до утра субботы, 3 июня.

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