Лукашенко: плодотворное взаимодействие Белоруссии и Италии продолжится

"Нужно беречь накопленный опыт двусторонних контактов. Уверен, плодотворное взаимодействие на пользу наших стран продолжится, а примеры успешного сотрудничества, которыми мы будем гордиться, в том числе в сферах торговли, туризма, культуры, будут множиться", — подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что белорусов и итальянцев объединяет трепетное отношение к семье и детям, преданность своей земле, искренность по отношению к другим, дружелюбие и гостеприимство.

Ранее Лукашенко заявил о готовности взаимодействовать с ООН по продовольственной безопасности. В письме белорусский президент выразил уверенность в том, что ООН и дальше будет способствовать деэскалации международной обстановки и существовать как универсальная площадка для равноправного диалога. Лукашенко назвал генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша "одним из немногих символов консолидации мирового сообщества, дает надежду и конкретную помощь странам и народам, которые сегодня имеют в этом особую потребность".