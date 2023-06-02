Президент США Байден ударился головой при выходе из вертолета

Президент США Байден в четверг вечером ударился головой при выходе из вертолета. Инцидент произошел, когда глава Белого дома вернулся в Вашингтон из Колорадо, где присутствовал на вручении дипломов слушателям академии ВВС США.

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У него не было никаких признаков травмы, когда он шел по Южной лужайке Белого дома и язвительно заметил журналистам, что "попал в мешок с песком", сообщает AFP. Напомним, 1 июня днем Байден упал на пол на трибуне академии ВВС. Выступив с речью, Байден пожал руку одному из курсантов, вдруг неожиданно развернулся и быстро пошел в сторону. Он оступился и рухнул на пол. Находившиеся поблизости офицеры Секретной Службы и ВВС помогли встать 80-летнему президенту. Белый дом сообщил, что президент споткнулся о мешок с песком и не пострадал при падении. После Байден несколько раз попытался пробежаться, отметили журналисты.

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Это не первый раз, когда восьмидесятилетний президент спотыкается на публике, уточняет Fox News. В 2021 году он упал на трап при посадке на борт Air Force One на Объединенной базе Эндрюс. За время своего правления он четыре раза спотыкался и падал на трапе своего лайнера. В ноябре 2020 года, вскоре после победы на выборах президента, Байден сломал ногу, играя с собакой. В прошлом году он упал с велосипеда.

Байден является самым пожилым человеком, когда-либо находившимся на посту президента США, и баллотируется на второй срок на выборах 2024 года. Последнее падение, вероятно, усилит сохраняющиеся опасения политиков и общественности по поводу здоровья и возраста Байдена, учитывая, что он баллотируется на переизбрание. В случае победы он может остаться на своем посту до начала 2029 года, когда ему исполнится 86 лет.

Трампу, который также баллотируется на новый срок в Белом доме, в четверг сообщили о падении президента, и он сразу же вспомнил слова Байдена, сказанные о нем в 2020 году. Тогдашний кандидат Байден в разгар президентской кампании нанес удар по действующему президенту-республиканцу. "Посмотрите, как он ступает, и посмотрите, как я ступаю. Посмотрите, как я взбегаю по пандусам, а он спотыкается по пандусам", - пошутил Байден.