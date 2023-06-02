Оливер Стоун рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным
Троекратный обладатель "Оскара", голливудский режиссёр и продюсер Оливер Стоун рассказал журналистам, как познакомился с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Стоуна, ему удалось это благодаря делу Сноудена, о котором он в 2016 году снял художественный фильм (наша рецензия - здесь). Тогда же он и смог впервые поговорить с российским лидером, пояснил Стоун, отметив, что его очень интересовало мнение Путина о Сноудене, ведь всегда нужно стремиться узнать иные точки зрения.
"Я представил эту точку зрения в фильме, который, я надеюсь, вы посмотрите", - выразил надежду Оливер во время общения с журналистами из Ассоциации иностранных корреспондентов в Нью-Йорке, которая проходила онлайн.
Он также вспомнил о своей резонансной документальной ленте "Интервью с Путиным" (наша рецензия - здесь), вышедшей в 2017-м.
"То, что он говорит в моем документальном фильме, очень интересно. Нужно выслушивать другую точку зрения, нельзя просто переходить к выводам, которые делает западная пресса", - приводит слова мэтра ТАСС.
После начала СВО Оливер Стоун отметился рядом взбудораживших западное общество высказываний, назвав Путина великим лидером, Байдена - "опасным дедушкой", а США - виновниками конфликта в Донбассе.