Оливер Стоун рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным

По словам Стоуна, ему удалось это благодаря делу Сноудена, о котором он в 2016 году снял художественный фильм (наша рецензия - здесь). Тогда же он и смог впервые поговорить с российским лидером, пояснил Стоун, отметив, что его очень интересовало мнение Путина о Сноудене, ведь всегда нужно стремиться узнать иные точки зрения.