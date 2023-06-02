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На Западе раскрыли «расплату» Украины за поставки оружия НАТО

Обозреватель Пабло Хофре Леаль в статье для испанского издания Rebelion Киев расплачивается за поставляемое Западом вооружение человеческими жизнями.

На Западе раскрыли «расплату» Украины за поставки оружия НАТО
© ТАСС

Он напомнил, что любая попытка перемирия отвергается не самой Украиной, а руководством НАТО, «на глазах у которого каждый заказ на поставку вооружения оплачивается ценой кровавой бойни».

По словам Леаля, «крестные отцы» правительства Киева не беспокоятся о потерях в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ), так как в боях погибают не их граждане.

Автор призвал страны Запада извлечь уроки из опыта в Афганистане, Ираке и Ливии и перестать выдавать формирование террористических групп и миллионный оборот оружия за гуманитарную миссию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все страны блока согласны с принятым ранее на саммите в Бухаресте решением о предоставлении членства в альянсе Украине.

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