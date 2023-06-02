Главы МИД стран БРИКС подтвердили ключевую экономическую роль G20

Министры иностранных дел стран БРИКС ( Бразилия , Россия , Индия , Китай , ЮАР ) подтвердили важность того, чтобы Группа двадцати (G20) продолжала играть роль главного многостороннего форума в области экономического сотрудничества, включающего как развитые, так и развивающиеся страны, где крупнейшие экономики совместно ищут решения глобальных проблем. Об этом говорится в итоговом совместном заявлении глав МИД стран БРИКС, которые провели встречу в четверг в Кейптауне.

Они выразили надежду на успешное проведение 18-го саммита Группы двадцати под председательством Индии. Министры призвали к реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в ее трех измерениях - экономическом, социальном и экологическом. В этой связи они подчеркнули, что Саммит по Целям в области устойчивого развития, который состоится в Нью-Йорке в сентябре 2023 года, представляет собой уникальную возможность для подтверждения международной приверженности реализации Повестки дня на период до 2030 года.