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Главы МИД стран БРИКС подтвердили ключевую экономическую роль G20

Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) подтвердили важность того, чтобы Группа двадцати (G20) продолжала играть роль главного многостороннего форума в области экономического сотрудничества, включающего как развитые, так и развивающиеся страны, где крупнейшие экономики совместно ищут решения глобальных проблем. Об этом говорится в итоговом совместном заявлении глав МИД стран БРИКС, которые провели встречу в четверг в Кейптауне.

Главы МИД стран БРИКС подтвердили ключевую экономическую роль G20
© РИА Новости

Они выразили надежду на успешное проведение 18-го саммита Группы двадцати под председательством Индии. Министры призвали к реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в ее трех измерениях - экономическом, социальном и экологическом. В этой связи они подчеркнули, что Саммит по Целям в области устойчивого развития, который состоится в Нью-Йорке в сентябре 2023 года, представляет собой уникальную возможность для подтверждения международной приверженности реализации Повестки дня на период до 2030 года.

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