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Оливер Стоун назвал глупой идею ЕС о санкциях против ядерной энергетики России

Американский кинорежиссер Оливер Стоун в четверг в ходе видеоконференции, отвечая на вопросы ассоциации иностранных корреспондентов в Нью-Йорке, заявил, что Россия провела очень важную для всего мира работу в сфере ядерной энергетики.

Оливер Стоун назвал глупой идею ЕС о санкциях против ядерной энергетики России
© EPA

Режиссера попросили прокомментировать намерение некоторых стран Евросоюза ввести санкции против российской атомной отрасли. "Это глупая ошибка. Россия провела невероятно важную для мира работу, - сказал он. - Нам следует быть всем партнерами в этом вопросе, а не [быть] в состоянии войны. Я молюсь за мир".

По мнению Стоуна, Россия, Китай и США могли бы сотрудничать в сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу. "Это бы работало", - добавил создатель художественных и документальных фильмов.

"Русские сделали много хорошего, они - крупнейший экспортер в данной сфере. Они строят АЭС в Турции, в других странах, в основном в Евразии, в арабских странах, - отметил режиссер. - Это хорошие инженеры, 200 тыс. сотрудников работают в "Росатоме".

Оливер Стоун - режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар", пяти "Золотых глобусов", одной премии BAFTA. В сентябре 2016 года режиссер закончил работу над фильмом о президенте РФ "Интервью с Путиным" (The Putin Interview), созданным на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся за два года. В России и мире премьера картины состоялась 12 июня 2017 года.

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