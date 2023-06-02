Зеленский встретился с Алиевым впервые с января 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в четверг с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. Это была их первая встреча с начала специальной военной операции России на Украине.

"В рамках саммита Европейского политического сообщества встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский президент выразил надежду на участие Азербайджана в инвестиционных проектах на Украине. Стороны также обсудили опыт Азербайджана в вопросе гуманитарного разминирования.