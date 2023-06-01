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Байден споткнулся и упал во время торжественной церемонии

Глава Соединенных Штатов Джо Байден, находясь на трибуне, споткнулся о ящик и упал. Охранники помогли ему подняться, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, инцидент произошел во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии военно-воздушных сил США, расположенной в штате Колорадо.

Сразу после падения Байден попытался подняться на ноги самостоятельно, но попытка оказалась неудачной. Сотрудники охраны оперативно подоспели и помогли ему встать.

У Трампа появился новый соперник в борьбе за пост президента США

Ранее Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, прокомментировал инциденты с Байденом.

Молодой политик с юмором заметил, что американский лидер находится в настолько хорошей физической форме, что его сбивает с ног порыв ветра, от которого едва шевелятся листья на деревьях.

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