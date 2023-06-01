$80.97-0.0386.58+0.08

В ЛАГ заявили, что признаки начала новой "холодной войны" появились в отношениях КНР и США

В отношениях между Китаем и Соединенными Штатами заметны признаки начала новой "холодной войны". Такое мнение высказал в четверг генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

В ЛАГ заявили о признаках начала новой "холодной войны" в отношениях КНР и США
© РИА Новости

"В настоящее время имеются признаки возникновения новой "холодной войны" между Китаем [с одной стороны] и США и западным миром [с другой]", - считает генсек ЛАГ, высказавший свою точку зрения в интервью египетскому телеканалу eXtra news. По мнению Абу аль-Гейта, "международная ситуация после обострения отношений между ядерной державой - Россией и НАТО стала крайне опасной". Эта опасность, пояснил генсек Лиги, заключается в том, что вторая "холодная война" может перерасти в глобальную и, что еще хуже, может стать ядерной".

"Я уверен, - отметил Абу аль-Гейт, - что все арабские страны следят за текущим развитием международной обстановки", которая, по убеждению генерального секретаря, "не будет спокойней в ближайшее время". Арабские государства, добавил он, "смогли объединиться, руководствуясь одной идеей, которая заключается в том, чтобы не вмешиваться ни в один международный конфликт, так как это противоречит общим арабским интересам". В течение 2022 и 2023 годов, по мнению Абу аль-Гейта, странам ЛАГ удалось объединиться и в отношении конфликта между Украиной и Россией. "Арабские страны, - указал генсек ЛАГ, - прислушиваются и к украинской, и к российской точки зрения".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий