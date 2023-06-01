В ЛАГ заявили о признаках начала новой "холодной войны" в отношениях КНР и США

"Я уверен, - отметил Абу аль-Гейт, - что все арабские страны следят за текущим развитием международной обстановки", которая, по убеждению генерального секретаря, "не будет спокойней в ближайшее время". Арабские государства, добавил он, "смогли объединиться, руководствуясь одной идеей, которая заключается в том, чтобы не вмешиваться ни в один международный конфликт, так как это противоречит общим арабским интересам". В течение 2022 и 2023 годов, по мнению Абу аль-Гейта, странам ЛАГ удалось объединиться и в отношении конфликта между Украиной и Россией. "Арабские страны, - указал генсек ЛАГ, - прислушиваются и к украинской, и к российской точки зрения".