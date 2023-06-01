Шольц заявил об успехах в разрешение конфликта в Косово
Стороны переговоров по Косово близки к согласованию структурированного и долговечного решения конфликта в самопровозглашенной республике. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает «РИА Новости».
«Все мы очень стараемся, чтобы усилившаяся напряженность была снова деэскалирована. И это задача, к которой мы испытываем особенную ответственность, поскольку мы теперь близки к тому, чтобы найти очень структурированное и долговечное решение конфликта между Косово и Сербией путем обсуждаемых договоренностей», — приводятся в материале слова Шольца.
Данный вопрос обсуждался на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе, на котором в том числе присутствовали «президент» Косово Вьоса Османи и сербский глава Александр Вучич. Шольц назвал разговор «интенсивным».