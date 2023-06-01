Зеленский заявил о готовности Украины изменить свой мирный план

"Он [диалог] очень нужен с теми странами, которые хотят присоединиться к этому [мирному] процессу. И я очень заинтересован, чтобы свои инициативы [другие] страны привносили, но на наш базис, на нашу платформу. Я не говорю, что она окончательная, потому что это дипломатия. <...> Они имеют полное право, и мы благодарны, если они придут к нам, не навязывая, а предлагая", - сказал он журналистам на полях саммита Европейского политического сообщества, организованного в Молдавии.