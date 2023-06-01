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Нетаньяху заявил, что Израиль сделает все, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что еврейское государство сделает все необходимое с тем, чтобы не позволить Ирану добиться ядерного оружия. Соответствующее видеообращение глава израильского кабмина опубликовал в Twitter.

Нетаньяху заявил, что Израиль сделает все, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие
© РИА Новости

"У меня есть четкое послание Ирану и международному сообществу. Израиль сделает все необходимое с тем, чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия", - сказал Нетаньяху.

Ранее в четверг Министерство иностранных дел Израиля осудило решение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) закрыть расследование дела об обогащении урана до 83,7% на одном из ядерных объектов в Иране.

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