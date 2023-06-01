СМИ: к теракту на «Северных потоках» был причастен украинский военный

Украинский военнослужащий мог быть в группе, которая осуществила теракт на «Северных потоках». Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

По данным газеты, полиция в рамках расследования дела о теракте на трубопроводах выяснила адрес квартиры, в которой проживал возможный исполнитель теракта.

Следователи провели тщательный обыск квартиры, допросили проживающую в ней женщину, которая ранее состояла в близких отношениях с предполагаемым диверсантом.

Кроме того, они взяли образец ДНК у их общего ребенка. Полученный образец будет сравнен с биоматериалами, обнаруженными на яхте «Андромеда». В том случае, если они совпадут, у следствия появится первый подозреваемый.

Напомним, что в настоящее время существует несколько версий взрыва на «Северных потоках». Немецкие следователи настаивают на том, что подрыв осуществила группа украинцев. Они предположительно использовали в своих целях яхту «Андромеда».