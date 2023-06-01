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Байден заявил о готовности США к жесткой конкуренции с Китаем

США готовы к жесткой конкуренции с Китаем, заявил американский президент Джо Байден. Его слова приводит «РИА Новости».

Байден заявил о готовности США к жесткой конкуренции с Китаем
© globallookpress.com

«Мы готовы к жесткой конкуренции с Китаем и будем отстаивать свои интересы — во имя наших друзей и ценностей», — сказал Байден.

При этом он отметил, что США «не ищут конфликта или конфронтации с Китаем». По словам Байдена, Пекин и Вашингтон «должны иметь возможности вместе работать в тех сферах, где это возможно, над разрешением общих вызовов», в том числе в вопросе климатических изменений.

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