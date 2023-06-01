Макрон прокомментировал возможность разговора с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возможность новых разговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
«Вы знаете, что с самого начала украинского конфликта мне довелось неоднократно разговаривать с президентом Путиным. Если такая возможность представится, я этого не исключаю», — допустил он.
Кроме того, он заверил, что Париж всегда готов к обсуждениям со всеми партнерами.
Ранее Макрон призвал Запад пересмотреть военную поддержку Украины, если конфликт приобретет затяжной характер. Парижу и другим союзникам, считает он, нужно за лето пересмотреть и вновь проанализировать формат поддержки Киева.