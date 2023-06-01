Пентагон заключил с Илоном Маском контракт на услуги для Украины

Пентагон заключил со SpaceX контракт на услуги Starlink для Украины
Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, заключила контракт с Пентагоном на предоставление услуг спутниковой связи Украине при помощи терминалов Starlink. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства США.
В пресс-службе пояснили, что спутниковая связь жизненно необходима для украинской сети связи в целом.
Общая сумма сделки, количество предоставляемых в ее рамках устройств, сроки действия договора не разглашаются.
Автор статьи предположил, что закупка терминалов будет осуществлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.
Напомним, что Маск накануне раскритиковал использование Украиной терминалов Starlink для боевых действий. Он пояснил, что терминалы предназначены для частного использования, а не для военных целей.