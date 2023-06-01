Зеленский предложил журналистке говорить по-русски
Президент Владимир Зеленский предложил молдавской журналистке, не говорящей на украинском языке, задать ему вопрос по-русски. Видеозапись момента появилась в Telegram-канале платформы «Смотрим».
На пресс-конференции Молдавии одна из журналисток сказала Зеленскому на русском, что не говорит по-украински.
«Говорите по-русски», — сказал ей президент Украины.
Однако журналистка отказалась, сказав, что будет говорить «по-английски». Зеленский назвал это «прекрасным выбором».