Зеленский предложил журналистке говорить по-русски

Президент Владимир Зеленский предложил молдавской журналистке, не говорящей на украинском языке, задать ему вопрос по-русски. Видеозапись момента появилась в Telegram-канале платформы «Смотрим».

На пресс-конференции Молдавии одна из журналисток сказала Зеленскому на русском, что не говорит по-украински.

«Говорите по-русски», — сказал ей президент Украины.