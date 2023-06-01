В ФТС отреагировали на решение Польши закрыть границу для фур из России
Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов заявил, что решение Польши закрыть свою границу для фур с российскими и белорусскими номерами является «политическим психозом». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Решения такие и подобные им – это часть и элемент незаконных антироссийских санкций, и, по моему глубокому убеждению, это выстрел себе в ногу», – заявил он.
Давыдов также считает, что эта инициатива прежде всего ударит по гражданам самой Польши.
Он также добавил, что доля стран Евросоюза во внешней торговли России стремительно падает после начала введения антироссийских санкций.
«Объехать Россию гораздо сложнее, чем Польшу. Поэтому это просто, наверное, политический психоз во вред экономике Европы. Экономической основы это под собой не имеет, я бы так сказал», – добавил он.
Ранее Польша запретила проезд грузовикам с номерами России и Беларуси.
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