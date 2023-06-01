Вучич встретился с Зеленским на полях саммита в Кишиневе

Глава Сербии Александр Вучич рассказал в соцсетях, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишинев встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Об этом пишет РИА «Новости».

Вучич отметил, что у него прошел «короткий и хороший разговор» с коллегами.

Кроме того, президент Сербии провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии на период проведения международного саммита закрыли воздушное пространство над республикой.