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Вучич встретился с Зеленским на полях саммита в Кишиневе

Глава Сербии Александр Вучич рассказал в соцсетях, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишинев встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Об этом пишет РИА «Новости».

Вучич встретился с Зеленским на полях саммита в Кишиневе
© globallookpress.com

Вучич отметил, что у него прошел «короткий и хороший разговор» с коллегами.

Кроме того, президент Сербии провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Ранее сообщалось, что власти Молдавии на период проведения международного саммита закрыли воздушное пространство над республикой.

Кроме того, руководство страны направило на улицы Кишинева усиленные наряды полиции, организовало проверки на дорогах.

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