Вучич встретился с Зеленским на полях саммита в Кишиневе
Глава Сербии Александр Вучич рассказал в соцсетях, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишинев встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Об этом пишет РИА «Новости».
Вучич отметил, что у него прошел «короткий и хороший разговор» с коллегами.
Кроме того, президент Сербии провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии на период проведения международного саммита закрыли воздушное пространство над республикой.
Кроме того, руководство страны направило на улицы Кишинева усиленные наряды полиции, организовало проверки на дорогах.