Румыния обещала не вмешиваться, если в Молдавии начнется военный конфликт
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна не станет вмешиваться, если в Молдавии начнётся военный конфликт. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление президент сделал в ответ на вопрос о том, сможет ли Румыния создать «зонтик безопасности», в случае эскалации ситуации на Украине.
«Румыния состоит в НАТО, а Молдавия является нейтральным государством. Чисто в военном отношении я не вижу возможности вмешаться в случае конфликта, но мы можем помочь в совершенствовании персонала из Молдавии, их подготовке, помочь дотациями, как мы это уже делали», – сказал Йоханнис.
Он также уточнил, что обеспечение военной помощи Молдавии в вопросе обороны воздушного пространства является сложным вопросом. Йоханнис добавил, что это также происходит из-за того, что Румыния является членом НАТО, а Молдавия – нет.
Ранее Румыния попросила Еврокомиссию продлить действие ограничений на импорт украинского зерна.