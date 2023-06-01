Румыния обещала не вмешиваться, если в Молдавии начнется военный конфликт

«Румыния состоит в НАТО, а Молдавия является нейтральным государством. Чисто в военном отношении я не вижу возможности вмешаться в случае конфликта, но мы можем помочь в совершенствовании персонала из Молдавии, их подготовке, помочь дотациями, как мы это уже делали», – сказал Йоханнис.