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В Киевской администрации начались обыски из-за жалоб жителей

Киевская прокуратура и полиция начали обыски в администрации украинской столицы после жалоб местных жителей из-за закрытых бомбоубежищ. Об этом со ссылкой на спикера прокуратуры Киева Надежду Максимец сообщает Telegram-канал «Политика страны».

В Киевской администрации начались обыски из-за жалоб жителей
© РИА Новости

«Сейчас продолжаются следственные действия в КГГА. В частности, обыски проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения», — сообщила она.

Ранее украинские силовики провели обыски в медучреждении, где во время объявления воздушной тревоги не было открыто убежище. Позже охранника, не открывшего его, арестовали.

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