Зеленский призвал Запад ускорить создание коалиций по истребителям и ЗРК Patriot

Президент Владимир Зеленский во время визита в Молдавию призвал ускорить формирование на Украине коалиций зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей. Об этом сообщает молдавское агентство Agora.

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"Скорость формирования этих двух коалиций: коалиции Patriot и коалиции истребителей - буквально ускорит установление мира", - заявил он.

Также Зеленский заявил, что надежды на вступление республики в НАТО "становятся все более и более отдаленными".

1 июня украинский президент прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.