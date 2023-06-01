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Зеленский призвал ускорить создание украинских коалиций истребителей и ЗРК Patriot

Президент Владимир Зеленский во время визита в Молдавию призвал ускорить формирование на Украине коалиций зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей. Об этом сообщает молдавское агентство Agora.

Зеленский призвал Запад ускорить создание коалиций по истребителям и ЗРК Patriot
© Газета.Ru

"Скорость формирования этих двух коалиций: коалиции Patriot и коалиции истребителей - буквально ускорит установление мира", - заявил он.

Также Зеленский заявил, что надежды на вступление республики в НАТО "становятся все более и более отдаленными".

1 июня украинский президент прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что не считает нереалистичными идеи осуществить поставки Киеву истребителей Eurofighter. По словам посла Украины в ФРГ, поставки можно обсуждать, несмотря на предшествующие заявления Берлина о невозможности выделить подобную авиатехнику.

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