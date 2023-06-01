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В Тбилиси назвали отношение Зеленского к Грузии «бессовестным»

В Тбилиси подвергли резкой критике президента Украины Владимира Зеленского, который на саммите Европейского политического сообщества в Молдове упомянул Грузию в связке с Белоруссией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Тбилиси назвали отношение Зеленского к Грузии «бессовестным»
© РИА Новости

Первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский напомнил украинскому лидеру, что Грузия находится в числе тех стран, которая обратилась в МУС в Гааге, поддержав ордер на арест президента России Владимира Путина, а также безусловно солидарна с Украиной во всех международных форматах.

По его словам, отношение Зеленского к Грузии «предвзятое» и направлено на поддержку радикальной оппозиции для открытия Грузией «второго фронта» против России.

Георгий Вольский заявил, что президент Украины «неправильно говорит и относится к Грузии, абсолютно несправедливо унижая ее».

«Это бессовестно несправедливо, и это – реальность», – отметил первый вице-спикер.

На саммите Зеленский сравнил Грузию с Белоруссией, сказав, что обе эти страны «разными путями толкают к произволу», сообщают СМИ Грузии.

Отношения Киева и Тбилиси после начала СВО стали очень напряженными, так как Грузия, поддерживая международные санкции против России, не ввела двусторонние. Украина отозвала посла из Грузии.

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