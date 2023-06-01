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Польша отправила молдавской полиции шесть самолетов оружия

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава отправила в Молдавию большой груз с оружием, боеприпасами и снаряжением для местной полиции. Об этом он рассказал в твиттере.

Польша отправила Молдавии шесть самолетов с оружием
© globallookpress.com

«Независимая и суверенная Молдавия, противостоящая попыткам внутренней дестабилизации, нуждается в нашей поддержке», - так Каминьский объяснил решение отправить оружие.

Министр заявил, что груз для молдавской полиции доставят на двух самолетах Hercules и четырех самолетах CASA.

Оружие и снаряжение выделили службы, подведомственные МВД Польши, подчеркнул Каминьский.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев перехватил «план по дестабилизации Молдавии», якобы разработанный российской разведкой. Он передал эту информацию президенту Молдавии Майе Санду.

Позже Санду рассказала, что в переданном Зеленским плане «задокументированы места и логистические аспекты организации подрывных действий». В частности, под видом мирных протестов может готовиться попытка захвата власти в Кишиневе, заявляла она.

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