Шольц: Запад давно обсуждает гарантии безопасности для Украины

"Одно совершенно ясно: мы вносим сейчас наш вклад в поддержку Украины, и мы всегда говорили о том, что для миропорядка после войны необходимо дать гарантии. Здесь Германия внесет свой вклад", - сказал он.



"Как они конкретно будут выглядеть, нам придется обсудить. Об этом мы говорим уже давно друг с другом", - заявил канцлер.