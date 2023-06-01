Шольц: Запад давно обсуждает гарантии безопасности для Украины

Западные страны уже давно обсуждают, какими конкретно могут быть гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества.
"Одно совершенно ясно: мы вносим сейчас наш вклад в поддержку Украины, и мы всегда говорили о том, что для миропорядка после войны необходимо дать гарантии. Здесь Германия внесет свой вклад", - сказал он.
"Как они конкретно будут выглядеть, нам придется обсудить. Об этом мы говорим уже давно друг с другом", - заявил канцлер.