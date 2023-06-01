Вучич заявил, что не разговаривал с Путиным больше года из-за предвзятости Запада
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным. В интервью итальянской газете La Stampa он заявил, что причина этому — предвзятое отношение к подобным контактам на Западе.
Он подчеркнул, что многие лидеры стран Евросоюза так или иначе контактировали с российским президентом.
«Я думаю, что это не плохо, говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: "посмотрите на сербов". То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют», — заявил Вучич.
Напомним, что ранее президент Сербии встретился с послами России и Китая в связи с обострением ситуации в Косово, где в минувший понедельник, 30 мая, тысячи косовских сербов вышли на улицы с требованием отвести полицейских от их районов и отозвать косовалбанских мэров.
Вучич отмечал, что также встретится по этому вопросу с послами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии. В разговоре также примет участие глава постоянной делегации ЕС в Сербии.