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Вучич заявил, что не разговаривал с Путиным больше года из-за предвзятости Запада

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным. В интервью итальянской газете La Stampa он заявил, что причина этому — предвзятое отношение к подобным контактам на Западе.

Он подчеркнул, что многие лидеры стран Евросоюза так или иначе контактировали с российским президентом.

«Я думаю, что это не плохо, говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: "посмотрите на сербов". То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют», — заявил Вучич.

Напомним, что ранее президент Сербии встретился с послами России и Китая в связи с обострением ситуации в Косово, где в минувший понедельник, 30 мая, тысячи косовских сербов вышли на улицы с требованием отвести полицейских от их районов и отозвать косовалбанских мэров.

Вучич заявил, что Сербия планирует решительно защищать свой народ

Вучич отмечал, что также встретится по этому вопросу с послами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии. В разговоре также примет участие глава постоянной делегации ЕС в Сербии.

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