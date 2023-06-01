Умер актер Борис Луканов

30 мая на 87-м году жизни скончался актер театра, кино и ТВ Борис Луканов. Народный артист Болгарии, лауреат массы наград, ушел в Софии на 87-м году жизни. Об этом сообщил национальный портал "Культура". Причина не называется.

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Борис Луканов родился 15 июня 1936 года в Ловече. Еще в школе играл в любительском театре при городском Доме культуры. В 1959-м закончил Высший институт театрального искусства по специальности "актерское мастерство". Служил в ряде драматических театров, специализируясь на русской классике, работал с Олегом Ефремовым.