Умер актер Борис Луканов
30 мая на 87-м году жизни скончался актер театра, кино и ТВ Борис Луканов. Народный артист Болгарии, лауреат массы наград, ушел в Софии на 87-м году жизни. Об этом сообщил национальный портал "Культура". Причина не называется.
Борис Луканов родился 15 июня 1936 года в Ловече. Еще в школе играл в любительском театре при городском Доме культуры. В 1959-м закончил Высший институт театрального искусства по специальности "актерское мастерство". Служил в ряде драматических театров, специализируясь на русской классике, работал с Олегом Ефремовым.
Дебютировав на экранах в 60-х, снялся в полусотне кинокартин и ряде сериалов: "Записки о болгарских восстаниях", "Бедный Лука", "Тайфуны с нежными именами", "Один среди волков", "Йо-хо-хо", "Эшелон", "Утопленник", "Дали".