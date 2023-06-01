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Глава МИД Германии объяснила, почему НАТО пока не может принять Украину в блок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Североатлантический альянс пока не может обсуждать расширение блока с добавлением в него страны, на территории которой продолжается вооруженный конфликт. Об этом сообщает Reuters.

Бербок объяснила, почему НАТО пока не может принять Украину в блок
© globallookpress.com

"Политика открытых дверей НАТО продолжает иметь место, однако в то же время ясно, что мы не можем говорить о приеме новых членов (которые, - "Газета.Ru") находятся в состоянии войны", - заявила Бербок журналистам на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Осло.

Говоря об открытых дверях альянса, Бербок отметила, что НАТО уже приняло в свой состав Финляндию и в ближайшее время надеется принять Швецию.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна выполнила требования Турции по членству в НАТО, обновив закон о терроризме. До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что Стокгольм контактировал с Анкарой по вопросу вступления в Североатлантический альянс после состоявшихся в Турции президентских выборов.

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