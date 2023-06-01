Капитуляция Байдена и угроза мятежа: западные СМИ о повышении потолка госдолга

Власти США сделали первый шаг к повышению потолка госдолга, что позволит стране избежать дефолта. Американские СМИ называют сделку, которую заключил с республиканцами президент США Джо Байден, и его победой, и его капитуляцией.

Палата представителей Конгресса США вечером 31 мая согласовала приостановку действия потолка госдолга США. Теперь законопроект должен одобрить Сенат - чтобы избежать дефолта, сделать это нужно до 5 июня.

Инициатива приостановит действие лимита на заимствования правительства США до 1 января 2025 года, то есть новый потолок госдолга будут устанавливать после следующих выборов президента США.

Об этой инициативе президент США Джо Байден договаривался со спикером палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти. Байден и демократы призывали Конгресс повысить лимит без каких-либо условий. Однако республиканцы отказались одобрять повышение потолка без сокращения госрасходов.

Сделку удалось заключить, когда Байден пообещал ограничить часть госрасходов в течение ближайших двух лет, ускорить выдачу разрешений на некоторые энергетические проекты, вернуть в бюджет неиспользованные средства на борьбу с коронавирусом и расширить требования к участникам программы продовольственной помощи. Сокращение расходов не коснется оборонного бюджета.

Financial Times пишет, что Джо Байдену «удалось заключить сделку, но слишком большой ценой». По версии издания, президент в надежде избежать экономической катастрофы идет на компромисс, который может разозлить демократов, ведь сделка урезает госрасходы на программы по борьбе с бедностью.

Некоторые демократы считают сделку «капитуляцией» президента, но и республиканцы ею недовольны, подчеркивает FT. Они хотели более серьезного сокращения расходов.

Politico называет сделку «крупной победой Байдена, предотвратившей экономическую катастрофу». Сделка также впервые продемонстрировала, как Байден будет действовать в качестве президента в разделенном между республиканцами и демократами правительстве.