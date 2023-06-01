Пока вы спали: секретный план НАТО в отношении РФ и признание Трампа

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CNN: Трамп признался в хранении секретного документа

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Федеральная прокуратура США получила аудиозапись, на которой экс-президент страны Дональд Трамп признался в хранении одного из секретных документов и желании обнародовать содержащуюся в нем информацию. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил телеканал CNN.

По данным источников издания, аудиозапись была сделана летом 2021 года. На ней Трамп признается, что у него хранился секретный документ Пентагона о потенциальном нападении на Иран. При этом в ходе разговора бывший президент заявил о желании поделиться информацией из документа, однако отметил, что знает об ограничениях о неразглашении секретных данных.

В НАТО подготовили секретный план на случай столкновения с Россией

На саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля, будет предложено одобрить «тысячи страниц секретных военных планов», в том числе и порядок действий на случай возможного военного столкновения с Россией. Об этом говорится в материале обозревателя Responsible Statecraft Йана Дэвиса.

При этом он констатировал, что «по мере того, как НАТО на фоне военных действий на Украине становится все более важным игроком в мире», отсутствие прозрачности в долгосрочном военном планировании альянса «представляет серьезную проблему для демократического надзора».

Россия объяснила отказ от соглашения с Финляндией о военных инспекциях

В департаменте информации и печати МИД России объяснили прекращение с 1 июня действия договора о военных инспекциях между Россией и Финляндией «изменившейся военно-политической обстановкой» и вступлением соседней страны в НАТО. Об этом пишет РБК.

«Возможность оформления новых двусторонних обязательств в области мер укрепления доверия и безопасности в настоящее время не просматривается», - констатировал представитель МИД.

США и Япония намерены совместно разработать систему перехвата гиперзвукового оружия

Вашингтон и Токио будут сотрудничать в области беспилотников, в также обсуждают возможность совместной разработки систем перехвата гиперзвукового оружия. Об этом заявил после встречи со своим американским коллегой японский министр обороны Ясукадзу Хамада, пишет ТАСС.

«Что касается сотрудничества в области оборонительных вооружений и технологий, мы договорились продвигать дискуссию и укреплять сотрудничество в области беспилотников и [обсуждаем] возможности совместной разработки будущих [систем] перехвата для противодействия гиперзвуковым технологиям», - пояснил он.

Стоимость газа в Европе упала почти в два раза

Данные лондонской биржи ICE свидетельствуют о том, что цена на газ в Европе упала за весну почти в два раза, с $515 за 1 тыс. куб. м. в конце февраля до $282 за 1 тыс. куб. м. в конце мая. Об этом сообщает ТАСС.