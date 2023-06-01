У Трампа появился новый соперник в борьбе за пост президента США

Майк Пенс, занимавший пост вице-президента Дональда Трампа, намерен присоединиться к гонке за пост кандидата в президенты страны от Республиканской партии на следующей неделе. Об этом пишет Sky News.

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Ожидается, что Пенс начнет участие в гонке 7 июня, представив агитационный видеоролик и выступив с речью в штате Айова. Этот шаг сделает бывшего соратника Трампа одним из главных его соперников, указывает издание.