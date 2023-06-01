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Moldpres: Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Зеленский прибыл в Молдавию
© globallookpress.com

Об этом пишет агентство Moldpres.

«Зеленский первым из глав государств сегодня утром прибыл в замок Мими в городе Бульбоакэ, где сегодня проходит саммит Европейского политического сообщества», — говорится в сообщении.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины.

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